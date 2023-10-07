ندوة تثقيفية للعاملين بـ«المحطات النووية» في ذكرى انتصارات أكتوبر بمدينة «نواة»

عقدت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء ندوة تثقيفية توعوية عن انتصارات أكتوبر المجيدة، وافتتحت الندوة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، وكلمة الدكتور أمجد الوكيل رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء رحب فيها اللواء أح/ فؤاد يوسف أحمد فيود – مستشار إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، وفضيلة الدكتور/ أحمد كريمة – أستاذ متفرغ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف، شاكراً ومقدراً لهما مشاركتهما في هذه الفعالية.



وأوضح الوكيل أنه "في احتفالنا باليوبيل الذهبى لانتصارات أكتوبر المجيدة والعبور نحو المستقبل قمنا بعد فضل الله علينا بتركيب مصيدة قلب المفاعل أول معدة نووية طويلة الأجل بنجاح معلنين أن العبور ما زال مستمرا".



كما أكد أن "هذه الانتصارات العظيمة تعكس قوة وإرادة شعبنا الذي أثبت للعالم بأسره قدرته على تحقيق المستحيل وتحقيق النصر في وجه أعدائه. إنها تذكرنا بأهمية العزيمة والتصميم والتفاني في سبيل تحقيق أهدافنا وتحقيق تطلعاتنا".



واختتم دكتور أمجد الوكيل كلمته بدعوة الجميع إلى تجديد العهد بقيمنا ومبادئنا الوطنية والعمل معاً لتعزيز روح الوطنية وتطوير وطننا الحبيب. قائلاً "فلنحتفل بانتصاراتنا ولنستمر فى تحقيق النجاحات والتقدم".



كما ألقى فضيلة الدكتور أحمد كريمة محاضرة دينية لرفع الوعي الديني والتأكيد على سماحة الدين الإسلامي ووسطيته وضرورة التحلي بالفكر الواعي المستنير المبنى على الانتماء الحقيقي للوطن.



هذا وقد القى السيد اللواء أح/ فؤاد يوسف فيود محاضرة تثقيفية عن انتصارات أكتوبر لرفع روح الانتماء و العزيمة لدى العاملين وتأكيداً على أنه بالعمل الجاد والإخلاص نتحدى المستحيل.



وقامت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بالتشرف بمنح درع هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء لكلا من اللواء أح/ فؤاد يوسف أحمد فيود، وفضيلة الأستاذ الدكتور/ أحمد كريمة، كما قام الوكيل خلال فعاليات الندوة أيضا بتكريم المحاربين القدامى المشاركين فى نصر أكتوبر المجيد.