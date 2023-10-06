كريم فهمى يشارك جمهوره البرومو الدعائى لقصة "قرض شخصى" بمسلسل حدث بالفعل

شارك الفنان كريم فهمى جمهوره البرومو الدعائى لقصة "قرض شخصى"، عن مجموعة قصص مسلسل حدث بالفعل والذى يعرض على إحدى المنصات حالياً.

https://www.instagram.com/reel/CyEBqFVoChK/?igshid=NjIwNzIyMDk2Mg==

ونشر البرومو على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، وعلق عليه "ليه ممكن حد يحاول يدمر حياة غيره ويدفعه للجنون؟ أنا جمال الدين رحيم، خطفوا مراتى وبنتى ومهما حصل هرجعهم، قصة قرض شخصى ابتداء من الاربعاء ١١ أكتوبر".

حقق مسلسل حدث بالفعل نجاحاً كبيراً فور عرضه خلال الفترة السابقة، حيث يجسد مجموعة من القصص الحقيقية بمجموعة من الحلقات، ثم يتغير فريق العمل والأبطال طبقاً لكل قصة بشكل منفصل.

يذكر أن آخر أعمال الفنان كريم فهمى مسلسل "أزمة منتصف العمر"، بطولة كريم فهمى، ريهام عبدالغفور، رنا رئيس، هند عبدالحليم، ركين سعد، عمر السعيد، والإخراج كريم العدل.