اتهم الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، موسكو بنشر معلومات كاذبة عن الفساد في بلاده من أجل حرمان كييف من الدعم الغربي.

وأوردت صحيفة "سترانا" نقلا عن الرئيس الأوكراني قوله إن "هذه رواية روسية معروفة حول الفساد. إنهم يدركون أنهم لا يستطيعون تقسيم الوحدة الأوروبية الشاملة والدعم لأوكرانيا".

وتابع زيلينسكي أنه "لم تتم سرقة دولار واحد من شركائنا"، وفي الوقت نفسه لفت إلى أن الناس والقضايا مختلفة.

كما اتهم زيلينسكي رئيس المفوضية الأوروبية السابق جان كلود يونكر، الذي قال إنه من المستحيل أن تنضم أوكرانيا "الفاسدة" إلى الاتحاد الأوروبي، بالدعاية الروسية.

وكشفت دراسة أجرتها مؤسسة "إيلك كوتشيريف" الأوكرانية للمبادرات الديمقراطية في الشهر الماضي أن نحو 80٪ من الأوكرانيين يحملون زيلينسكي مسؤولية الفساد في الإدارات الحكومية والعسكرية.

وقال ياروسلاف جيليزنياك النائب في البرلمان الأوكراني، سابقا، أن بلاده تلقت تحذيرا من الولايات المتحدة بضرورة عدم حدوث فضائح فساد في أوكرانيا خلال 45 يوما، على خلفية إقرار قانون الميزانية الأمريكية المؤقتة.