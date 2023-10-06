بوتين يشيد بتطور العلاقات بين روسيا وأوزبكستان

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، إن موسكو وطشقند تعملان على تطوير العلاقات بشكل ديناميكي في جميع المجالات.

وأضاف بوتين خلال لقائه مع رئيس أوزبكستان شوكت ميرضائايف، وفقا لقناة روسيا اليوم الإخبارية "علاقاتنا تتطور بنجاح كبير، ونؤكد المستوى الرفيع لها وطبيعة علاقاتنا التحالفية، ونحن نتحرك في هذا الاتجاه".

من جانبه، قال الرئيس ميرضائايف: "بشكل عام، لا توجد بيننا قضايا لا يمكن حلها؛ نحن نعمل على تنفيذ جميع اتفاقياتنا، علاقاتنا الثنائية وصلت إلى مستوى جديد تماما، والشراكة الاستراتيجية الشاملة مستمرة في جميع المجالات".

وأضاف أن حجم التبادل التجاري بين روسيا وأوزبكستان بحلول نهاية العام الجاري 2023 قد يصل إلى 12 مليار دولار، مشيرا إلى أن حجم التجارة بين البلدين يزداد بالمتوسط كل عام بنسبة 20% وإذا استمر هذا المنحى ستصل التجارة الثنائية في غضون عامين أو ثلاث إلى 20 مليار دولار.

وتضمن جدول أعمال المباحثات - التي شارك فيها عن الجانب الروسي وزير الخارجية سيرغي لافروف ونائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة دينيس مانتوروف ومساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف - مناقشة آفاق التطوير اللاحق للعلاقات بين روسيا وأوزبكستان، بما في ذلك التعاون في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية والهجرة والشؤون الإنسانية، فضلا عن المشاكل الإقليمية والدولية الراهنة والتعاون العسكري- الفني.