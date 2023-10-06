«آخر مرمى البصر» في المهرجان الختامي لنوادي المسرح

قدمت فرقة البحيرة المسرحية، الخميس، العرض المسرحي «آخر مرمى البصر» في خامس أيام المهرجان الختامي لنوادي المسرح فى دورته الـ30 «دورة الكاتب محمد أبو العلا السلاموني»، والذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، على مسرح قصر ثقافة روض الفرج.

تدور فكرة العرض حول صديقين يقرران الذهاب بمركب إلى مكان غير معلوم "آخر مرمى البصر" لخوض مغامرة جديدة تساعدهم على كسر حاجز الملل الذي يشعرون به، ولكنهم يدفعون الثمن غاليا.

وتؤكد رسالته على فكرة أن الطموح السلبي قد يجعل الإنسان يخوض تجربة تبدو له في بداية الأمر ذات قيمة بدافع التخلص من الملل، ليكتشف في النهاية أنه كان يسعى وراء سراب، فمرمى البصر قد يكون أمامه.. ولكنه يصر على أن يعرض نفسه للهلاك.

«آخر مرمى البصر» تأليف معتز بالله عجمي، أداء مصطفى صبحي، معتز عجمي، إسلام الرومي، ديكور وسينوغرافيا وإخراج إسلام الرومي.