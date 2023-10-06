الشرقية تعلن استعداداتها لاستقبال فصل الشتاء.. وغرف لتصريف مياه الأمطار

أعلنت محافظة الشرقية عن إنهاء استعداداتها الخاصة لفصل الشتاء هذا العام ومجابهة تقلبات الطقس والسيول المحتملة ومراجعة مخرات السيول وغرف تصريف مياه الأمطار وتفعيل غرف العمليات الفرعية وربطها بالغرفة الرئيسية بالديوان العام للتعامل الفوري مع الأحداث وتلافي أي ملاحظات حدثت خلال الأعوام السابقة إضافة إلى استعداد الأماكن الأكثر تعرضا للسيول خاصة منطقة نفق أبو الريش بمدينة الزقازيق.

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أنه أصدر تعليمات بشأن الاستعداد لموسم الشتاء وسقوط الأمطار واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة مخاطر السيول وسوء الأحوال الجوية المحتملة، مؤكداً على رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية ومديريات الخدمات والهيئات والإدارة المركزية للموارد المائية والري - الأمن - الطرق والنقل - الطرق والكباري - التضامن الاجتماعي - شركة مياه الشرب والصرف الصحي - التموين بنطاق المحافظة بتنفيذ التعليمات ورفع حاله الاستعداد بمديريات الصحة والدفاع المدني تحسبا لاي اخطار متوقعة وحصر كافه الامكانيات للمستشفيات ونقاط إسعاف ومعدات الحماية المدنية ومهمات الاغاثة وامكانيات الجهات المختلفة من معدات ثقيلة حكومية وغير حكومية ومرور دوريات بصفه مستمرة للتأكد من سلامة أعمده الانارة حرصا على حياه المواطنين والتأكيد على وجود فرق طوارئ لصيانة البالوعات وتنفيذ خطط تطهيرها والتأكيد على جاهزيتها لاستقبال مياه الامطار

والدفع بسيارات الشفط بمناطق تجمعات المياه وخاصة المناطق الحيوية للحرص على عدم توقف الحركة المرورية بالشوارع ومتابعه نماذج التنبؤ الصادرة من قطاع التخطيط وخرائط الامطار بوزارة الموارد المائية وكذا تنبؤات هيئه الارصاد الجوية لمتابعه

موقف السيول والامطار.

ومراجعه مدى استعداد غرفه الطوارئ ونظافة مخرات السيول وعدم وجود عوائق بها ومناسيب المياه بالترع والمصارف ومدى توافر عربات الكسح والمعدات الاخرى اللازمة.

واوضح المحافظ أنه تم وضع خطه لاسلوب إخلاء المواطنين من الاماكن المضارة وتجهيز اماكن معسكرات إيواء والتأكد من صالحيه اماكن الايواء والاعاشة ودورات مياه وإناره ووجبات ووضع تصور محدد والاشراف المباشر على القائمين لتحذير المواطنين بالاماكن المعرضة للتعرض لخطر الفيضان والسيول مع مراعاة أن يتم ذلك بالشكل الذي يؤدي الى بث الخوف لدى المواطنين.

ومراجعه موقف السلع التموينية والاساسية بكل مركز والتأكد من وجود كميات احتياطيه لمواجهه اي طوارئ تحدث وتنفيذ حملات توعيه للمواطنين بواسطة وسائل الاعلام المختلفة ورؤساء المراكز والمدن والاحياء ورؤساء الوحدات المحلية بالاجراءات التي يلزم اتباعها قبل وأثناء وقوع السيل لضمان سالمتها.