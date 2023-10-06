نرمين الفقي تشارك جمهورها بإطلالة جديدة من الإسكندرية.. صور

شاركت الفنانة نرمين الفقي، جمهورها بنشر مجموعة من الصور لها في مدينة الإسكندرية، عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وذلك عقب حضورها فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر الأبيض المتوسط في دورته التاسعة والثلاثين.

وظهرت الفنانة نرمين الفقي، في الصور بإطلالة جديدة وهي تستمتع بطقس مدينة الإسكندرية في حي المنتزة السياحي.

وكانت الفنانة نرمين الفقي، من بين الفنانين حضورا في فعاليات الدورة الـ39 لمهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر الأبيض المتوسط، التي تحمل اسم النجمة إلهام شاهين، وأقيم خلال الفترة من 1 إلى 5 أكتوبر الجاري، وقد سلمت "الفقي" درع تكريم النجم مدحت صالح في حفل الافتتاح الأحد الماضي.

ويعد الجزء الثالث لمسلسل "أبو العروسة" الذي عرض العام الماضي، آخر أعمال الفنانة نرمين الفقي، وشاركها البطولة الفنانين: سيد رجب، وسوسن بدر، ومدحت صالح، واحمد صيام، ورانيا فريد شوقي، ومحمد عادل، وصفاء الطوخي، وخالد كمال، وآخرون، ومن تأليف وإخراج هاني كمال.

وتنتظر الفنانة نرمين الفقي، عرض مسلسلها الجديد قريبا، والذي يحمل عنوان "بعد النهاية" بمشاركة الفنانين: هالة فاخر، وصبري عبدالمنعم، وأحمد سعيد عبدالغني، وريهام سعيد، ومن تأليف فداء الشندويلي، وإخراج وائل فهمي عبدالحميد.





