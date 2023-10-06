رئيس جامعة المنوفية يهنئ الرئيس السيسي والقوات المسلحة باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر

قدم الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والقائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخمسين" اليوبيل الذهبي" لانتصارات أكتوبر المجيدة، هذا النصر العظيم الذي سيظل رمزًا للفخر والاعتزاز لكل المصريين، حيث جسد فيه رجال القوات المسلحة البواسل أروع الأمثلة فى البطولة والشجاعة، وسطروا بحروف من نور بطولاتهم لتبقى مصر نموذجًا يُحتذى به في تاريخ العسكرية على مـر العصور والأزمان.

وأكد الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة، أن جنودنا البواسل سطروا أروع مثال للبطولة والتضحية لاستعادة كرامة الأمة العربية كلها، وتحرير الأرض وأن تلك الذكرى الخالدة ستظل على مر العصور مصدر فخر واعتزاز للأمة العربية والشعب المصري، نتعلم ونستلهم منها العزيمة والإصرار على العمل بروح انتصار أكتوبر المجيد للحفاظ على استقرار الوطن وسلامة أراضيه وحماية شعبه والحفاظ على وحدته، ويستلهم منها شبابنا حب الوطن وروح الفداء والتضحية.