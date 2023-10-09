فيلم "حمار من الغرب" يحصد المركز الأول بمهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي

حصد السيناريست عماد يوسف النشار على المركز الأول لمسابقة ممدوح الليثي للسيناريو بمهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي في دورته الـ39 عن سيناريو فيلمه "حمار من الغرب".

وقد أعلنت لجنة تحكيم المسابقة عن النتيجة في الحفل الختامي للمهرجان والتي كان يرأسها الدكتور خالد عبد الجليل، وتضم في عضويتها كلا من السيناريست محمد الباسوسي، رئيس مهرجان الغردقة السينمائي، والمخرج الدكتور خالد بهجت استاذ السيناريو والإخراج بالمعهد العالي للسينما.

بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة نيڤين الكيلاني، والناقد الفني الأمير أباظة رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي، والفنانة إلهام شاهين والتي حملت الدورة إسمها ، ونجل السيناريست الكبير الراحل ممدوح الليثي، ولفيف من المبدعين المصريين والعرب والأجانب.



وقد فاز بالمركز الثاني سيناريو فيلم "متروبول: للكاتبة ريم ابوعيد، وفاز بالمركز الثالث سيناريو فيلم "مو حمامة" للكاتب محمد محمد مستجاب.



وجدير بالذكر أن سيناريو فيلم "حمار من الغرب" الحاصل على المركز الأول بالمهرجان الدولي، قد فاز بمسابقة النشر الإقليمي بقطاع وسط الصعيد الثقافي فرع ثقافة المنيا لعام 2022 والصادر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة.



يذكر أن السيناريست عماد يوسف النشار عضو اتحاد كتاب مصر ، وعضو نقابة المهن السينمائية ، عضو الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، محاضر مركزي بالهيئة العامة لقصور الثقافة، رئيس مجلس إدارة نادي التذوق السينمائي بقصر ثقافة المنيا، عضو مجلس إدارة نادي أدب المنيا، عضو نقابة العاملين بوسائل الإعلام، عضو جمعية دار الأدباء، صاحب مبادرة وفكرة الفيلم المقروء، وصدر عنها أربعة كتب لسيناريوهات أفلام هم: نازل شغل ، خايف موت ، لعب عيال ، حمار من الغرب.