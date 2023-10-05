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الخميس 05 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

الأحد.. حفل توقيع ومناقشة ديوان "ميعاد مش مناسب" للشاعر محمد راضي بالفيوم

جانب من المتابعة
جانب من المتابعة
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تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، حفل توقيع ديوان "ميعاد مش مناسب" للشاعر محمد راضي، بنادي قارون بالفيوم، في السابعة مساء الأحد المقبل، 8 أكتوبر، في أولى حفلات توقيع الكتب الفائزة في مسابقة النشر الإقليمي لعام 2022 - 2023.

يشارك في الحفل الدكتور محمد دياب غزاوي أستاذ البلاغة والنقد الادبي بكلية الآداب، الدكتور بيومي محمد طاحون أستاذ مساعد الأدب العربي بكلية دار العلوم، ويدير الحفل الشاعر أسامة سند.

ويعد الديوان التجربة الأولى للشاعر محمد راضي، ويضم 17 قصيدة، منها ''شارع قديم، المرة الأولى، ولادة المزمار، 21 فبراير''.

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