مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما يسدل ستار دورته السادسة ويعلن الفائزين

اختتم مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما دورته السادسة، مساء اليوم الخميس، بالمسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، بحضور الدكتور أسامة رؤوف رئيس المهرجان، ولفيف من الجاليات العربية والأجنبية.

عرض فيلم تسجيلي قصير عن فعاليات الدورة السادسة

بدأ الحفل بعرض فيلم تسجيلي قصير عن فعاليات مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما ورصد خلاله أبرز أحداث الدورة السادسة من العروض المشاركة، والورش التدريبية، ومنصتي الحكواتي والشاشة.

قدم الحفل الفنان تامر ضيائي، قائلا: "السيدات والسادة الحضور أهلاََ بكم في ختام الدورة السادسة من مهرجان أيام القاهره الدولي للمونودراما، لقد اجتمعنا تحت شعار القاهرة عاصمة المونودراما، وشاهدنا عروضا من مختلف بلاد العالم جمعتنا تحت قبة واحدة، رغم اختلاف اللغات يظل الفن لغة العالم الوحيدة.

وتابع: بعد هذا العدد من العروض المميزة وصلنا معكم للختام، وختاما لكم منا كل الحب.

وقال الدكتور أسامة رؤوف رئيس مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما: لقد جمعتنا أيام جميلة تبادلنا من خلالها الخبرات والثقافات المختلفة، فهناك شجن كبير بداخلي لجميع الدول المشاركة، وجهات الدعم المتمثلة في وزارة الثقافة، وأهلا بكم في القاهرة عاصمة المونودراما.

شهادات مشاركة

وقد منحت إدارة مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما، شهادة مشاركة للعروض المشاركة في الدورة السادسة، وهي: عرض "بلا اسم" من سلطنة عمان، ومن إخراج أحمد الشبلي، وعرض "الحذاء" من دولة السودان، ومن إخراج زهير عبد الكريم، وعرض "الليلة الأخيرة" من دولة الإمارات المتحدة، ومن إخراج فيصل جواد، وعرض "٢٠٧٧" من يريد البقاء، وهو تعاون مشترك بين فلسطين وألمانيا، ومن إخراج سايمون ايفلير، وعرض "شغف"، من العراق، وإخراج على عادل السعيدي، وعرض "بورنيشا" من إيطاليا، وإخراج فالبونا كسيبري، وعرض "عطش" من تونس، وإخراج شيماء فتحي، وعرض "سيب نفسك" من مصر، وإخراج د. جمال ياقوت، وعرض "ميرا" من الجزائر، وإخراج هشام بو سهلة.

جوائز مسابقة التأليف

كما قدم الفنان تامر ضيائي، أعضاء لجنة القراءة لإعلان نتائج مسابقة التأليف المسرحي لنصوص المونودراما، والتي تضم الناقد أحمد خميس، والدكتور طارق عمار، والدكتور علاء الجابر.

وأعلن خميس، جوائز مسابقة التأليف، فقد حصد نص "الرجل"، لمجدي مصطفى، على المركز الثالث، ونص "الشرنقة"، ل أية الكحلازي، على المركز الثاني، وفاز بالمركز الأول نص "ليلة وحشية" لمحمود القليني.

وكرم الدكتور أسامة رؤوف أعضاء لجنة المشاهدة والاختيار، وهم: الدكتور عمر فرج، والدكتورة رانيا إبراهيم، والمخرج محمد حجاج.

تكريم لجنتين التحكيم والمشاهدة

كما كرم رئيس المهرجان أعضاء لجنة التحكيم، وهم: الفنان محمد أبو داود، رئيس اللجنة، والعضوين الفنان العراقي باسم قهار، والفنانة والمخرجة اللبنانية مروة قرعوني.

وقال الفنان محمد أبو داوود، رئيس لجنة تحكيم الدورة السادسة، إنه سعيد بالمشاركة في لجنة تحكيم المهرجان، مع زملائه الأعزاء الفنانة مروة قرعوني من لبنان، والفنان العراقي باسم قهار.

وتابع: لقد شاهدنا عروضا متميزة، فكل العروض بها عناصر مميزة ولمحدودية الجوائز اجتهدنا حتى نحاول إرضاء ضمائرنا، وتقديم الجوائز بدون مجاملات، فكل عرض كان مبهر بالنسبة لنا، فطلبنا زيادة لجنة التحكيم الخاصة.

جوائز الدورة السادسة

وأعلن الفنان محمد أبو داود، شهادات لجنة التحكيم الخاصة، وأول شهادة هي شهادة التميز، وحصل عليها عرض "٢٠٧٧"، من يريد البقاء، العرض الفلسطيني الألماني، إخراج سايمون ايفلير.

وحصلت على جائزة أفضل تمثيل نساء، سعاد جناتي من الجزائر، عن عرض "ميرا".

وجائزة أفضل تمثيل نساء، حصلت عليها رانيا المختار من العراق، عن عرض "شغف".

واستحدثت اللجنة شهادة في الأداء الحركي، وحصلت عليها شيماء فتحي من تونس، عن عرض "عطش".

وجائزة أفضل سينوغرافيا، حصل عليها عرض "الليلة الأخيرة" لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وجائزة أفضل تمثيل نساء، حصلت عليها فاطمة محمد علي، عن عرض "سيب نفسك"، إخراج جمال ياقوت.

وجائزة أفضل إخراج، حصل عليها المخرج الجزائري هشام بو سهله، عن عرض "ميرا"

والجائزة الأخيرة أفضل عرض متكامل هو عرض "سيب نفسك" من مصر.