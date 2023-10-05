مكتبة القاهرة الكبرى تفتتح معرض "الفن والإنسانية"

افتتح مساء اليوم الأربعاء الدكتور فتحى السماديسى عميد معهد كلية الفنون التطبيقية جامعة دمنهور معرض "الفن والإنسانية" وورشة تعليم النحت الورقي تحت اشراف الفنان التشكيلى سيد هدهود بمكتبة القاهرة الكبرى

حضر الافتتاح الدكتور عمر الدمرداش أستاذ بكلية الفنون التطبيقية بجامعة دمنهور ، الدكتور حسام النحاس أستاذ مساعد بكلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان،د.جمال فخر الدين نائب رئيس رابطة خريجى معاهد وكليات التربية ، تحت إشراف قوسمير المعرض الفنانة التشكيلية جيهان ربيع موجه اول صناعات زخرفة بالتربيه والتعليم وبحضور أكثر من 60 طالب وطالبة وباحثين شاركوا بالمعرض من مختلف كليات ومعاهد التربية الفنية والفنون التشكيلية والتطبيقية .

شهد المعرض لوحات ابداعية بين التصوير والنحت والخط تأثير اللوحات على وجدان المتلقى، فينمى الفن بمشاعرنا تجاه الجمال ضرورة حياتية للإنسان مثل الماء والطعام حيث أعربت اللوحات عن الثقافة الإنسانية للتعبير عن فكر الإنسان او يترجم احاسيسه من صور واشكال يجسدها فى أعماله

كما شهد المعرض لوحات عن نصر اكتوبر لإحياء ذكرى 50 من النصر اليوبيل الذهبى ولوحه لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى كانتماء للوطنيه وحب الوطن والاستقرار مترجمه من الفنان تحمل حب باللغات العالم لفخامته

وحرص المعرض على دور المراه المصريه والاهتمام بها وللحفاظ على التراث الفلكورى الشعبى ولوحات اخرى بجانب الخط الذى يحمل المعانى الإبداعية لفنانى مصر من مختلف الكليات والمعاهد



فى اول الاحتفالية أقيمت ورشة عن النحت الورقى شارك بها الطلاب حيث كشفت الورشه الاهتمام بالفلكلور الشعبى مثل التنوره والجلباب والمزمار المصرى واهتمت الورشه بنتائج اعمال ابداعية تجعل الطالب يخوض تجربة العمل لتزويد دخله بجانب دراسته او بعد تخرجه أقامت مشروع له من متطلبات السوق من هذه الخامات الفنيه واختتمت الورشة بنتاج الطلاب من فنون النحت المختلفة الابداعيه

وكرمت مكتبة القاهرة ورابطة خريجى الفنون الطلاب المشاركين بالمعرض الإنساني فى حضرة الفنون

IMG-20231004-WA0081(1)

IMG-20231004-WA0077

IMG-20231004-WA0074