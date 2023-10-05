"التعاون الخليجي": نعمل على استكمال الاتحاد الجمركي والسوق المشتركة وصولًا للوحدة الاقتصادية

قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم محمد البديوي، اليوم /الخميس/، إن دول المجلس تركز حاليا على استكمال الخطوات المتبقية من الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة وصولًا للوحدة الاقتصادية في عام 2025 بناءً على توجيهات قادة دول المجلس، والتي تأتي في إطار اهتمامهم بدفع مسيرة مجلس التعاون والاستفادة من المنجزات المتحققة لخدمة شعوبها وتحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط بين دول المجلس.

جاء ذلك خلال كلمته في الاجتماع الـ 120 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم في العاصمة العمانية مسقط، برئاسة وزير المالية العماني سلطان بن سالم الحبسي وبحضور وزراء المالية والاقتصاد بدول مجلس التعاون، حيث ناقش الاجتماع نتائج اجتماعات لجنة محافظي البنوك المركزية بدول المجلس وإدارة هيئة الاتحاد الجمركي بدول المجلس، ولجنة السوق الخليجية المشتركة، ومستجدات مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول المجلس والصين، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء العمانية.

من جانبه، أشار الحبسي إلى أهمية هذا الاجتماع لتعزيز التعاون والتكامل المالي والاقتصادي بين دول المجلس، وإلى أهمية مضاعفة الجهود من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات في مجال التعاون المالي والاقتصادي وتحقيق تطلعات الشعوب، معربا عن تطلعه لأن يخرج هذا الاجتماع بقرارات بناءة تسهم في تحقيق التقارب والتعاون الاقتصادي بين دول المجلس.

وأشاد الحبسي بالجهود التي حققها فريق التفاوض الخليجي مع اقتصادات دول العالم والتكتلات الاقتصادية إدراكًا منه بأهمية ترسيخ مكانة الاقتصادات الخليجية إقليميًّا ودوليًّا، حيث تم التوقيع على اتفاقية بالأحرف الأولى للتجارة الحرة في شهر سبتمبر الماضي بين دول مجلس التعاون وباكستان ويستكمل الفريق المفاوضات مع بقية الدول الأخرى.