دوري نايل.. وصول حافلة سموحة إلى استاد الإسكندرية لمواجهة المقاولون

وصلت منذ قليل ،حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة ، بقيادة أحمد سامي، إلى استاد الإسكندرية ،لخوض مباراة المقاولون العرب في الدوري الممتاز .

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ويستضيف استاد الإسكندرية ،لقاء سموحة والمقاولون العرب ،في السابعة مساء اليوم الخميس ،ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز .

الجدير بالذكر أن سموحة تعادل مع الجونة ،في الجولة الأولى من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز، وفاز على بلدية المحلة في الجولة الثانية.

بينما خسر المقاولون العرب من بلدية المحلة في الجولة الأولى ، وتعادل مع الزمالك في الجولة الثانية.