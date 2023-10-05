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الخميس 05 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

المجلس الأوروبى: سنواصل دعم أوكرانيا ونمنحها حزمة مالية إضافية

رئيس المجلس الأوروبي
رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل
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أكد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، مواصلة أوروبا دعم أوكرانيا سياسيًا وعسكريًا، مبديا إعجابه ببسالة وصمود الشعب الأوكراني في وجه آلة الحرب الروسية.

وقال خلال كلمته باجتماع في المجموعة السياسية الأوروبية، الذي عرضته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الاتحاد الأوروبي سيخصص حزمة إضافية لمساعدة أوكرانيا، مؤكدًا دعمه لجهود مجموعة السبع في دعم أوكرانيا في الحرب.

وأضاف: "إننا نقف معكم ومع الشعب الأوكراني ومندهشون بشجاعتكم وبشجاعة الشعب الأوكراني، وكنا خصصنا 82 مليار يورو، وهناك حزمة إضافية لأوكرانيا لمواصلة صد الهجمات".

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رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل أوكرانيا الحرب الروسية
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