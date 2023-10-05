المجلس الأوروبى: سنواصل دعم أوكرانيا ونمنحها حزمة مالية إضافية

أكد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، مواصلة أوروبا دعم أوكرانيا سياسيًا وعسكريًا، مبديا إعجابه ببسالة وصمود الشعب الأوكراني في وجه آلة الحرب الروسية.

وقال خلال كلمته باجتماع في المجموعة السياسية الأوروبية، الذي عرضته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الاتحاد الأوروبي سيخصص حزمة إضافية لمساعدة أوكرانيا، مؤكدًا دعمه لجهود مجموعة السبع في دعم أوكرانيا في الحرب.

وأضاف: "إننا نقف معكم ومع الشعب الأوكراني ومندهشون بشجاعتكم وبشجاعة الشعب الأوكراني، وكنا خصصنا 82 مليار يورو، وهناك حزمة إضافية لأوكرانيا لمواصلة صد الهجمات".