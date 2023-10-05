رئيس جامعة المنوفية يتفقد 3 كليات خلال الأسبوع الأول من العام الدراسي

أجرى الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية خلال الأسبوع الأول من بدء العام الدراسى الجديد ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، جولة تفقدية بكليات الآداب، والحقوق، والتجارة لتهنئة الطلاب بالعام الدراسى ومتابعة انتظام الدراسة، رافقه الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعمداء الكليات.

زار رئيس الجامعة في بداية جولته كلية الآداب وكان فى استقباله الدكتور أسامة مدني عميد الكلية ، ووكلاء الكلية الدكتور محمود الجندي ، والدكتور عمرو علام وفي بداية جولته بالكلية تفقد رئيس الجامعه معرض الفنون التشكيلية لطلاب الكلية ، مثنيا على المعروضات وإبداعات الطلاب الفنيه ، واطمأن على انتظام المحاضرات والتقى بالطلاب داخل قاعات الدراسة بالأقسام المختلفة ، وقدم لهم التهنئة بالعام الدراسي الجديد .

ثم توجه رئيس الجامعة إلى كلية الحقوق وكان في استقباله الدكتور منصور محمد أحمد عميد الكلية، ووكلاء الكلية الدكتور عاطف الفقي والدكتور فاروق محمد احمد ، وتفقد المدرجات والتقي بطلاب الفرق المختلفة ، وقدم لهم التهنئة بالعام الدراسي الجديد متمنيا لهم النجاح والتفوق .

كما تابع القاصد جولته بزيارة لكلية التجارة وكان في استقباله الدكتور أمجد عمارة عميد الكلية، ووكلاء الكلية الدكتور إكرامي جمال ، والدكتور محمد وهدان ،والدكتور صقر محمد صقر رئيس الجامعه الأسبق ورؤساء الاقسام بالكلية .

وتفقد القاصد الكلية والمدرجات والتقى بالطلاب وقدم لهم التهنئه بالعام الدراسي الجديد ، داعيا الطلاب إلى ضرورة الإلتزام بحضور المحاضرات والتواصل مع أعضاء هيئة التدريس والإلتحاق بالدورات التدريبية والمشاركة في الانشطة الطلابية .

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