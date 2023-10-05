الشرقية تتصدر محافظات الجمهورية في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن الدولة تولي اهتماما كبيراً بصحة المواطنين وتسعي لتحسين منظومة الصحة والرعاية الطبية المقدمة لهم لرفع المعاناه والألم الذى يتعرضون له وتعمل المحافظة جاهدة علي توفير كافة سبل الدعم لتطوير قدرات المستشفيات والمراكز الطبية ومكاتب الصحة التي تقدم الخدمات للمواطنين والإرتقاء بها لتقدم خدمة علاجية ملائمة وكذلك تذليل العقبات أمام القطاع الصحي طبقاً للإمكانات المتاحة لتقديم خدمات صحية أفضل للمواطنين.

أشاد المحافظ بدور الأطباء وأطقم التمريض والعاملين بالقوافل الطبية الثابتة والمتنقلة والتي تجوب قري مركز المحافظة لتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة للمرضي والراغبين في الاطمئنان علي صحتهم من خلال خضوعهم للكشف الطبي وصولاً لمجتمع صحي وسليم مقدما لهم الشكر لتصدر المحافظة المركز الأول على مستوي محافظات الجمهورية في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين ضمن المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة خلال شهر سبتمبر الماضي.

ومن جانبه أشار الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، إلى تصدر محافظة الشرقية جميع محافظات الجمهورية في تقديم الخدمة الطبية للمواطنين خلال شهر سبتمبر الماضي بتوقيع الكشف الطبي على 15879 مواطن في مختلف التخصصات الطبية والبالغ عددهم 13 تخصص في "الجراحة العامة، القلب والأوعية الدموية، النساء والتوليد، خدمات تنظيم الأسرة، الأطفال، الباطنة، الأنف والأذن، الرمد، العظام، الأسنان، الجلدية، الروماتيزم، المسالك البولية"، هذا بالإضافة إلى تقديم خدمات الأشعة والفحوصات المعملية، وصرف العلاج اللازم لهم مجاناً، بجانب تحويل الحالات المرضية التي تحتاج إلى عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية وذلك ضمن مبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية 100 يوم صحة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة أن الوزارة قد أعلنت أنه خلال شهر سبتمبر الماضي تم توقيع الكشف الطبي على 8 آلاف و440 مواطنًا بمحافظة أسوان، و8 آلاف و803 مواطنين بأسيوط، و7 آلاف و435 مواطنًا بمحافظة الإسكندرية، و4 آلاف و798 مواطنًا بمحافظة الإسماعيلية، و4 آلاف و879 مواطنًا بالأقصر، و1370 مواطنًا بالبحر الأحمر، و12 ألفًا و937 مواطنًا بالبحيرة، و11 ألفًا و543 مواطنًا بالجيزة، و4 آلاف و297 مواطنًا بالدقهلية، و4 آلاف و748 مواطنًا بالسويس، و15 ألفًا و879 مواطنًا بالشرقية، و11 ألفًا و498 مواطنًا بالغربية، و7 آلاف و647 مواطنًا بالفيوم، و8 آلاف و138 مواطنًا بالقاهرة، و9 آلاف و658 مواطنًا بالقليوبية، و8 آلاف و911 مواطنًا بالمنوفية، و12 ألفًا و776 مواطنًا بالمنيا، و2689 مواطنًا بالوادي الجديد، و9 آلاف و900 مواطن ببني سويف، و1390 مواطنًا بجنوب سيناء، و9 آلاف و888 مواطنًا بدمياط، و8 آلاف و805 مواطنين بسوهاج، و3 آلاف و663 مواطنًا بقنا، و7 آلاف و807 مواطنين بكفرالشيخ، كما تم الكشف الطبي على 3 آلاف و199 مواطنًا بمطروح.