محافظ مطروح يتابع أعمال إزالة وسحب تراكمات مياه الأمطار والسيول

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الخميس، أعمال إزالة وسحب تراكمات مياه الأمطار بعدد من المناطق بمدينة مرسى مطروح، والتى شهدت سقوط أمطار غزيرة رعدية وسيول الليلة الماضية وصباح اليوم.

حيث تفقد محافظ مطروح، يرافقه اللواء سيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، والعميد عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسى مطروح، ومحمد خضر مساعد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى، والدكتورة دار السلام حسين مدير التضامن الاجتماعى، جهود إزالة وسحب مياه الأمطار بمنطقة الكيلو 4، مع القيام بتحويل مسارات اتجاه سيل المياه المنحدر من طريق الوادى، وقيام سيارات الكسح والشفط بمجلس المدينة وشركة مياه الشرب والصرف الصحى والحماية المدنية بدفع المياه بعيدا عن المنطقة السكنية، ومساعدة الأهالي والاطمئنان على سرعة أعمال سحب المياه.

كما تفقد محافظ مطروح أعمال سحب وشفط المياه بمنطقة سوق ليبيا مع التوجيه لمجلس مدينة مرسى مطروح، بالدفع بـ2 لودر لحجز المياه بمسار السيل لوادى الخروبة على طريق السلوم وتحويله في الطريق إلى البحر لمنع وصولها إلى السوق تفادى أى خسائر.

كما تفقد محافظ مطروح أعمال إقامة الحواجز بطريق السلوم، وتحويل مسار سيل وادى الخروبه إلى البحر، وكذلك منطقة القصر وجهود حجز المياه عن المناطق السكنية والدفع بمزيد من المعدات لإقامة الحواجز لتحويل مسار السيل إلى اتجاه البحر والاطمئنان على الأهالي.

ووجه محافظ مطروح لشركة مياه الشرب والصرف الصحى، بالتنسيق مع المحافظات المجاورة لدفع 10 سيارات إضافية للمعاونة فى شفط المياة من المناطق المتضررة.

يذكر أن محافظة مطروح تعرضت لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وسقوط أمطار غزيرة أدت إلى سيول من الأودية إلى بعض المناطق، ومنها منطقة وادى الرمل والخروبة والكيلو 4، ورفعت محافظة مطروح حالة الطوارئ والتأهب القصوى من مساء أمس الأربعاء، مع انعقاد غرفة العمليات الرئيسية وربطها بغرف العمليات الفرعية بمدن ومراكز المحافظة وجميع الجهات المعنية؛ للسيطرة على أى حادث طارئ والتعامل الفورى مع شكاوى المواطنين وطمأنتهم.

وناشدت المحافظة المواطنين بعدم التواجد في ممر السيل أو وضع موانع تحول من مساره واتخاذ الحيطة والحذر، مؤكدة إلى ما تأخذه جميع أجهزة المحافظة المعنية من الإجراءات اللازمة من مجلس المدينة والحمايه المدنية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى لإزالة وتحويل المياه لمسارها حفاظا على الأرواح والممتلكات، مع الابلاغ عن أرقام غرفة العمليات الرئيسية في كل القطاعات.

محافظ مطروح يتابع أعمال إزالة وسحب تراكمات مياه الأمطار والسيول

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