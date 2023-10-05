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الخميس 05 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

"التعاون الخليجي" يرحب بترشّح السعودية لاستضافة بطولة كأس العالم 2034

كأس العالم
كأس العالم
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أعرب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، عن ترحيبه بترشح المملكة العربية السعودية لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2034.
وقال البديوي - في تصريح أوردته وكالة الأنباء السعودية /واس/ - إن هذا الترشح يأتي ضمن الطموح والرؤية السعودية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده في استضافة الفعاليات والأحداث الرياضية العالمية، مشيرًا إلى أن هذا الترشح يؤكد على المكانة العالية للمملكة في خارطة استضافة الأحداث والفعاليات العالمية، متمنيًا للمملكة قيادةً وشعبًا كل التوفيق والنجاح في استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2034.
 

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التعاون الخليجي كأس العالم 2034 السعودية
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