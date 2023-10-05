حملة تموينية موسعة على المخابز والأسواق والمحال بالعريش

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة شمال سيناء، حملة تموينية موسعة على المخابز الأسواق والمحال التجارية ومحال الجزارة بمدينة العريش العاصمة، وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور على المصيلحي وزير التموين، والدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

وقالت أمانى رسلان مدير عام مديرية التموين بالمحافظة، إن الحملة التموينية تأتي بالاشتراك مع مباحث التموين ومديريتي الطب البيطري والصحة حيث قامت الحملة بالمرور على الأسواق والمخابز والمحال التجارية ومحال بيع الدواجن والجزارة والمخابز للتأكد من الالتزام بالأسعار وإعلانها في مكان واضح للمواطنين، والحفاظ على جودة وصلاحية السلع الغذائية حفاظا على المستهلكين.

وأضافت رسلان أن الحملة أسفرت عن تحرير عدد 12 محضرا تموينيا متنوعة منها عدم الإعلان عن الأسعار وعدم حمل شهادة صحية، لافتة إلى استمرار تنفيذ الحملات التموينية في مختلف مدن المحافظة للحفاظ على صحة المواطن وحماية المستهلكين.

كما تفقدت مدير عام التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء اليوم أعمال تطوير مبنى إدارة تموين الشيخ زويد تنفيذا لتوجيهات وزير التموين ومحافظ شمال سيناء.

وقال بيان لمديرية تموين شمال سيناء اليوم الخميس، إن ذلك يأتي في إطار متابعات مديرية التموين لتطوير ورفع كفاءة بمدينة الشيخ زويد ورفح قامت مدير التموين بجولة تفقدية وبرفقتها الأجهزة الرقابية بالمديرية لمتابعة أعمال التطوير لمبنى إدارة تموين الشيخ زويد وإنشاء مركز خدمة تموينية مطور.

وأضاف البيان أنه جرى أيضًا المرور على المحطات الجاري تجهيزها ورفع كفاءتها لتشغيلها، وكذلك تم المرور على مخبز العيش الأفرنجي ومخبز العيش المدعم لمتابعة أدائه

وأشار البيان إلى تفقد بعض المحلات بالمدينة للتأكد من جودة المنتجات المعروضة للمواطنين ومدى التزام التجار بالأسعار المحددة.