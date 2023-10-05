ضبط 63823 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال يوم

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة على مستوى الجمهورية.

وأسفرت جهودها خلال الـ24 ساعة الأخيرة، عن ضبط 63823 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 14382 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و 550 مخالفة السير بدون تراخيص، و 18 مخالفات عن الدراجات النارية، و12 مخالفة موقف عشوائى، و 82 مخالفة لشروط التراخيص.



جاء ذلك خلال الحملات المرورية اليومية التي تشنها الإدارة لضبط المخالفات المرورية وتكثيف الحملات على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.