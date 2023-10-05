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الخميس 05 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

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وزير الرى يتابع أعمال تقييم المنشآت المائية وقناطر الأفمام والحجز على الترع

الدكتور هانى سويلم
الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى
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عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري إجتماعاً اليوم الخميس، لمتابعة أعمال تقييم المنشآت المائية وقناطر الأفمام والحجز على الترع .

وتم خلال الاجتماع مناقشة الإجراءات المتبعة لتحديد أولويات الصيانة أو الاحلال لهذه المنشآت طبقاً لمدى الحاجة لذلك ، وبما يضمن تحسين عملية تشغيل هذه المنشآت وتطوير عملية توزيع المياه وتحقيق الإدارة المثلى للمنظومة المائية .

وصرح الدكتور سويلم بأن الوزارة قامت بعمل حصر لكافة المنشآت المائية المقامة على المجارى المائية بإجمالى ٤٧ ألف منشأ بمختلف المحافظات ، وإعداد تصنيف مبدئى لحالة هذه المنشآت لتحديد مدى إحتياجها للصيانة أو الإحلال ، وطبقاً لأعمال الحصر والمعاينة على الطبيعة فقد تم تحديد عدد ٧٩٦ بوابة كأولوية أولى والتي تحتاج إلى أعمال إحلال وتجديد أو صيانة ، بحيث تنتهى هذه الأعمال في شهر ابريل ٢٠٢٤ ، مع إعداد صيغة عقد موحد لتنفيذ أعمال الإحلال أو الصيانة لكافة البوابات لتسهيل إجراءات الطرح وضمان جودة الأعمال بمواصفات فنية موحدة .

كما تم تنفيذ أعمال صيانة لعدد ١٠٠ بوابة خلال الفترة الماضية من خلال إدارة الصيانة الوقائية التابعة للإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية .

و وجه الدكتور سويلم بضرورة توفير العمالة الفنية المدربة والبحارة القائمين على تشغيل البوابات التي سيتم إحلالها ، لضمان الإستفادة الكاملة بهذه البوابات وحسن تشغيلها بعد نهو أعمال الإحلال .

تم عقد اللقاء بحضور كل من  المهندس محمد صالح رئيس مصلحة الرى ، والمهندس إيهاب الجوهرى رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى ، و المهندس نادى جرجس رئيس قطاع الرى ، و المهندسة سناء عبد الرشيد رئيس الإدارة المركزية لمكتب فنى رئيس مصلحة الرى ، و المهندس نبيل نصيف رئيس الإدارة المركزية لتوزيع المياه ، و المهندس أبو بكر الروبى رئيس الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية ، و المهندس محمد غانم المتحدث الرسمي باسم الوزارة ، والدكتور عز الدين كامل معاون الوزير لمنشآت الرى ، والمهندس أحمد نشأت بالمكتب الفني للوزير ، و المهندس محمد صبرى بالمكتب الفني للوزير .

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وزير الري المنشآت المائية الترع قناطر الموارد المائية
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