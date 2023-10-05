"شاطئ قادرون" أول شاطئ متكامل لخدمة ذوي الهمم في دمياط الجديدة

كشف محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، تفاصيل إنشاء "شاطئ قادرون"، كأول شاطئ متكامل لخدمة ذوي الهمم في دمياط الجديدة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن "طوله 9 كم على البحر الأبيض المتوسط، في إطار توجيهات وزير الإسكان بأن توجه المدن الجديدة خدماتها إلى ذوي الهمم".

وتابع: "نحلم بأن يكون الشاطئ صرحًا كبيرًا لأبنائنا من ذوي الهمم، وألا يكون موسميًا، فقررنا تحويل الشاطئ إلى نادي شاطئي متكامل الخدمات، وهي فكرة متطورة يمكنها خدمة أبنائنا من ذوي الهمم".

ولفت إلى أن هذا النادي الشاطئي لن يعمل بصفة موسمية، ولكن دائمة طوال فترة السنة، وتمت مراعات تصميمه بالكامل عبر الاستعانة بإحدى الجامعات المصرية، حتى يتم توفير المواصفات الفنية المطلوبة لذوي الهمم، في حركتهم، على مستوى الحركة والدخول والخروج.

وواصل: "وفرنا مبانى متكاملة بخدمات طبية ورعاية وإدارة حتى دورات المياه تم تنفيذها بأجهزة إنذار، تجعل ذوي الهمم قادرين على ممارسة حياتهم بشكل طبيعي".

وأوضح محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، أن النادي سيحتوي على حمام السباحة بمواصفات قياسية تم تنسيقها مع مجلس متحدي الإعاقة، ومطاعم والكافيهات.

ولفت محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، إلى أن رسوم دخول الشاطئ ستكون مجانية لكل ذوي الهمم، قائلًا: "نحن نفذنا كل جزء بكل الحب ومشاركة مجتمعية عشان يكون لهم بالمجان ولا نهدف للربحية، في كل خدمات الشاطئ ماعدا الكافيتريا، والتي ستكون بأسعار مدعمة".