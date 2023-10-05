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الخميس 05 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس جامعة جنوب الوادي يشهد حفل استقبال الطلاب الجدد بكلية التربية الرياضية

استقبال الطلاب بجامعة
استقبال الطلاب بجامعة جنوب الوادي
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شهد الدكتور احمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي حفل استقبال الطلاب الجدد بكلية التربية الرياضية والذى نظمته الكلية بالتعاون مع أسرة طلاب من أجل مصر  بحضور الدكتور بدوى شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون  خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور احمد كمال نصارى نائب رئيس الجامعة السابق  والدكتور عبد الحق سيد عميد الكلية  والدكتور اشرف موسى عميد الكليه السابق  ووكلاء الكلية  واعضاء هيئة التدريس وطلاب الكلية.

وتضمنت الاحتفالية تحية العلم وعرض فرعوني لطلاب الكلية تم بالتعاون مع كلية التربية النوعية والآثار.

وهنأ رئيس الجامعة الطلاب وكافة الحضور بالعام الدراسي الجديد والمولد النبوي الشريف وانتصارات أكتوبر المجيدة، معربا عن سعادته لتواجده بكلية التربية الرياضية حيث تعد مثال للكليات المنضبطة، وأشاد بالتعاون والتكامل بين الكلية وكليتي التربية النوعية والآثار فى تقديم العرض الفرعوني ، مطالبا بتعميم الأمر بين كل كليات الجامعة فى كافة المجالات المشتركة.

وطالب رئيس الجامعة الطلاب بالالتزام بالمحاضرات الدراسية والقيم والتقاليد الجامعية ، والمشاركة في مختلفة الأنشطة الطلابية.

وأضاف الدكتور بدوى شحات نائب رئيس الجامعة أن كلية التربية الرياضية من الكليات المتميزة بالجامعة، معربا عن تقديره لجهد إدارة الكلية في خدمة الطلاب والعملية التعليمية، مشيرا الى حرص الجامعة على توفير كافة سبل الرعاية لأبنائها الطلاب في مختلف المجالات.

ووجه الدكتور عبد الحق سيد عميد الكلية  الشكر للدكتور احمد عكاوي رئيس الجامعة، ولنواب رئيس الجامعة على تقديم الدعم الكامل للكلية و كليات الجامعة المختلفة، وقدم التهنئة للطلاب الجدد  على بداية مرحلة جديدة  مؤكدا على حرص ادارة الكلية على استقبال طلابها الجدد وتعريفهم بالنظام التعليمي والأقسام داخل الكلية.

كما تفقد رئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة والحضور  المعرض الفني لطلاب الكلية،كما قام بتكريم اوائل الطلبة بالكلية فى العام السابق.

وفى نهاية الحفل، قام الدكتور محمد همام  رائد أسرة طلاب من أجل مصر بكلية التربية الرياضية بتقديم درع الأسرة والهدايا التذكارية للدكتور احمد عكاوي رئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة.

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