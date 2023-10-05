"سي إن بي سي": مخاوف من اندلاع حرب بين صربيا وكوسوفو

تظل الحرب الروسية الأوكرانية محور التركيز الرئيسي للقوى الغربية التي تتطلع إلى مساعدة كييف في استعادة وحدة أراضيها، وهي الآن في شهرها العشرين.

وفي غضون ذلك، تصاعدت التوترات بسرعة في جزء آخر من أوروبا لا يزال شديد التقلب من الناحية الجيوسياسية بعد صراع وحشي ومعقد اندلع في التسعينيات، بحسب ما ذكرت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية الخميس.

أعرب المحللون عن مخاوفهم من أن العلاقات بين صربيا وكوسوفو، التي تعد متوترة في أفضل الأحوال، أصبحت عدائية بشكل متزايد في الأشهر الأخيرة، مع اندلاع العنف في شمال كوسوفو في شهر سبتمبر الماضي، واستجابت بلجراد بحشد عسكري على حدودها مع جارتها.

الآن هناك مخاوف من أن التقلبات في جنوب شرق أوروبا يمكن أن تنقلب بسهولة إلى صراع مسلح في ظل اهتمام العالم إلى حد كبير بالحرب الروسية الأوكرانية.

وفي السياق السياسي والأمني الحالي، يقول محللون إن اندلاع العنف في شمال كوسوفو "يجب أن يدق أجراس الإنذار."

وقالت ماجدا روج، الباحثة في مؤسسة المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، في تصريحات نشرتها الشبكة، أنه "بالنسبة للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، لم يعد الخيار بين فشل ونجاح الحوار فحسب، بل بين الاستقرار ومزيد من تصعيد العنف."