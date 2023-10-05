أمطار خفيفة على شرق ووسط الإسكندرية وسط تحذيرات هيئة الأرصاد

شهدت محافظة الإسكندرية، منذ صباح اليوم تساقط أمطار خفيفة علي مناطق شرق ووسط المدينة، بالتزامن مع تحذيرات أطلقتها هيئة الارصاد الجوية، بهطول أمطار علي عدد من المحافظات، مع رفع درجة الاستعداد القصوى داخل المحافظة.

وأعلنت محافظة الإسكندرية حالة الطوارئ وذلك لإستقبال الامطار التي بدأت في الساعات الأولي من صباح اليوم الخميس، مع نشر سيارات الصرف الصحي في الشوارع والتعامل السريع مع تساقط الامطار لمنع اى تراكمات في الشوارع وتعطيل حركة المرور في المحافظة بكافة المناطق، مع الاستعداد لاستقبال اول نوات الإسكندرية 2023.

وأعلنت شركة الصرف الصحي في المحافظة، الاستعداد الجيد لمواجهة الأمطار والنوات والتي من المتوقع أن تبدأ خلال الشهر الجاري، مع الانتهاء من أعمال التطهير الخاصة بكافة الشنانيش والمصبات والاستعداد لكافة التغييرات المناخية التي من الممكن ان تحدث خلال الشهر الجاري.

وجاء تحذير من هيئة الأرصاد الجوية لزوار مدينة الإسكندرية لقضاء إجازة نهاية الاسبوع، بوجود الشبورة المائية التي تسبب بالخطورة اثناء السفر وخصوصا في فترات الفجر وحتى ساعات الصباح الاولى، لذا طالبت المواطنين بتوخي الحذر خلال القيادة.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية تساقط للامطار اليوم بنسبة 50%، اي بنسبة متوسطة مع سرعة رياح تبلغ 26 كيلو متر في الساعة، ووجود جو غائم في ساعات النهار.

حيث يشهد طقس الإسكندرية اليوم ارتفاع الأمواج بمقدار من 1.5 إلى مترين، وحذرت الهيئة المركزية للسياحة والمصايف توخي الحذر في حالة الرغبة بنزول إلى المياه خلال زيارة شواطئ الإسكندرية أو عمليات الصيد، لإنه أمر مضطرب علي حد وصفهم.