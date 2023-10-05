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الخميس 05 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

احتفال إذاعة الموجات بالعيد الخمسين لذكرى انتصار أكتوبر المجيد

نصر أكتوبر
نصر أكتوبر
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تحتفل إذاعة الموجات، غدًا الجمعة بالذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، وذلك من خلال عدد من المسلسلات والبرامج التراثية الخاصة بالإذاعة، هذا بالإضافة إلى تطويع الفترات المفتوحة لتلك المناسبة.

إذاعة مسلسل “ملحمة العبور" لإذاعته بالخدمات العربية بالشبكة وهو من التراث الإذاعي.

وسيتم إذاعة البرنامج الخاص دور الإذاعات الموجهة في حرب أكتوبر بالخدمات العربية بالشبكة.

وإذاعة حلقات بعنوان “يوميات أكتوبرية” في خدمة صوت مصر بصورة يومية طوال شهر أكتوبر.

وإذاعة البرنامج الخاص بعنوان “أكتوبر حقائق ووثائق” بالخدمات العربية بالشبكة.

وسوف يتم تخصيص الفترات المفتوحة بالبرنامج العبري على مدار الشهر للحديث عن انتصار أكتوبر.

إضافة إلى إذاعة عدد من الحلقات الحوارية باللغة العربية مع المحاربين القدماء بالتنسيق مع الشئون المعنوية تحت عنوان ذكريات النصر.

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اذاعة الموجهات انتصارات اكتوبر المجيدة الذكرى الخمسين ملحمة العبور
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