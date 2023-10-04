ما هي صلاة التسابيح فضلها وكيفية أدائها؟

لا يعرف الكثير من الناس بصلاة التسابيح بالرغم من فضلها العظيم وهي صلاة سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتبرز “البوابة نيوز” كل ما تريد معرفته عنه وفضلها وكيفية أدائها وعدد ركعاتها، فعن النبي صلى الله عليه وسلم، أنها صلاة ورد أنها مكفرة للذنوب، مفرجة للكروب، ميسرة للعسير، يقضى الله بها الحاجات، ويؤمن الروعات ويستر العورات، وصلاة التسابيح مشروعة ومستحبة.

وثواب صلاة التسابيح معلوم بما ورد في الحديث لمن فعلها وواظب عليها خصوصًا في المواسم المباركة، ويجوز للشخص أن يصليها فردا أو في جماعة، وكانت دار الافتاء أوضحت بالشرح كيفية صلاة التسابيح، حيث تصلى صلاة التسابيح أربع ركعات بتسليمة واحدة، وفى كل ركعة يقرأ الشخص بفاتحة الكتاب وسورة وهي أي سورة يختارها، وبعد القراءة مباشرة وقبل الركوع يقول أثناء قيامه هذه التسبيحات (سبحان الله + الحمد لله + لا إله إلا الله + الله أكبر ) 15 مرة.

-فضل صلاة التسابيح:

قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، للعباس: “إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل وإن لم تستطع ففى كل جمعة مرة، فإن لم تفعل ففى كل شهر مرة، فإن لم تفعل ففى كل سنة مرة، فإن لم تفعل ففى عمرك مرة”.

-كيفية اداء صلاة التسابيح:

تصلى صلاة التسابيح على أربعة ركعات، أي بتسليمة واحدة ولا يقرأ فيها التشهد الأوسط.

في الأربع ركعات من صلاة التسابيح تقرأ في الأول سورة الفاتحة، ومن ثم أي سورة أخرى.

قبل الركوع والانتهاء من قراءة السور، تقال هذه التسابيح (سبحان الله+الحمد لله+لا إله إلا الله+الله أكبر) 10 مرات.

بعد رفع الرأس عن الركوع، تقول (سمع الله لمن حمده) ومن ثم تسبح هذه التسبيحات (سبحان الله+الحمد لله+لا إله إلا الله+الله أكبر) 10 مرات.

ومن ثم تسجد، وأثناء السجود بعد الانتهاء من (سبحان ربي الأعلى) تقول (سبحان الله+الحمد لله +لا إله إلا الله+الله أكبر) 10 مرات.

-دعاء صلاة التسابيح:

أوصى النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الأدعية في صلاة التسابيح:

“اللهم إنى أسألك توفيق أهل الهدى، وأعمال أهل اليقين، ومناصحة أهل التوبة، وعزم أهل الصبر، وجد أهل الخشية، وطلب أهل الرغبة، وتعبد أهل الورع، وعرفان أهل العلم حتى أخافك، اللهم إنى أسألك مخافة تحجزنى عن معاصيك، حتى أعمل بطاعتك عملاً استحق به رضاك وحتى أناصحك بالتوبة خوفًا منك، وحتى أخلص لك في النصيحة حبًا لك، وحتى أتوكل عليك في الأمور كلها، حسن ظنى بك، سبحان خالق النور”.

-فضل صلاة التسابيح:

مكفرة للذنوب، مفرجة للكروب، ميسرة للعسير، يقضي الله بها الحاجات، ويؤمن الروعات ويستر العورات، وزاد الطبرانى: فإذا فرغت فقل بعد التشهد وقبل السلام: “اللهم إنى أسألك توفيق أهل الهدى، وأعمال أهل اليقين، ومناصحة أهل التوبة، وعزم أهل الصبر، وجد أهل الخشية، وطلب أهل الرغبة، وتعبد أهل الورع، وعرفان أهل العلم حتى أخافك”.