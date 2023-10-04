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الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الأمم المتحدة تتوقع نمو اقتصاد الصين وروسيا واليابان والمكسيك في عام 2023

ارشيفية
ارشيفية
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كشف تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) حول التجارة والتنمية لعام 2023 أن روسيا بين مجموعة العشرين التي من المتوقع أن يتسارع نموها الاقتصادي هذا العام.

جاء ذلك حسبما أذاعت فضائية روسيا اليوم، اليوم الأربعاء.

وقالت الوثيقة: " من بين بلدان مجموعة العشرين، فقط في روسيا والبرازيل والصين واليابان والمكسيك، من المتوقع تسجيل تسارع في النمو الاقتصادي مع تذبذبات كبيرة. واستنادا إلى كل هذه العوامل، من المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي (في روسيا) إلى 2.2% و2% في عامي 2023 و2024 على التوالي.

وفي سبتمبر الماضي رفعت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي الوطني في عام 2023 من 1.2 إلى 2.8 بالمئة. ووفقا للوزارة، في الفترة 2024-2025، سيرتفع هذا المؤشر بنسبة 2.3 في المائة، في عام 2026 - بنسبة 2.2 في المائة.

وقال تقرير لمنظمة التجارة العالمية حول التجارة العالمية في عام 2023، إنه من المتوقع أن يكون للعقوبات المفروضة على روسيا تأثير سلبي على معظم اقتصادات العالم. وبالإضافة إلى ذلك، أشير إلى أن تجزئة التجارة العالمية تضر بمكافحة الاحباس الحراري العالمي.

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