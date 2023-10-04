ads
الأربعاء 04 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

باكستان: السلام الدائم في الشرق الأوسط لن يتحقق إلا بإقامة دولة فلسطينية

أرشيفية
أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد المندوب الباكستاني الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منير أكرم، أن السلام الدائم في الشرق الأوسط لا يمكن تحقيقه إلا من خلال حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة ومستقلة ومتصلة الأراضي على حدود ما قبل عام 1967 وتكون عاصمتها القدس .

جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع اللجنة الخاصة للشؤون السياسية وإنهاء الاستعمار (الرابعة) التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفقاً لما نقلت وكالة الأنباء الباكستانية.

وأوضح المندوب الباكستاني أنه منذ عام 1946 حصلت 80 مستعمرة سابقة على الاستقلال، بينما لا تزال هناك شعوب محرومة من حق تقرير المصير وأبرزها شعب فلسطين وجامو وكشمير.

ads
المندوب الباكستاني الامم المتحده السلام الدائم في الشرق الأوسط حل الدولتين إقامة دولة فلسطينية القدس
ads