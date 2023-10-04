باكستان: السلام الدائم في الشرق الأوسط لن يتحقق إلا بإقامة دولة فلسطينية

أكد المندوب الباكستاني الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منير أكرم، أن السلام الدائم في الشرق الأوسط لا يمكن تحقيقه إلا من خلال حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة ومستقلة ومتصلة الأراضي على حدود ما قبل عام 1967 وتكون عاصمتها القدس .

جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع اللجنة الخاصة للشؤون السياسية وإنهاء الاستعمار (الرابعة) التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفقاً لما نقلت وكالة الأنباء الباكستانية.

وأوضح المندوب الباكستاني أنه منذ عام 1946 حصلت 80 مستعمرة سابقة على الاستقلال، بينما لا تزال هناك شعوب محرومة من حق تقرير المصير وأبرزها شعب فلسطين وجامو وكشمير.