الرئيس السيسي: سيناء أمانة غالية في أعناقنا جميعًا.. وتعميرها واجب

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن اليوم من أجمل الأيام التي التقى فيها الأبطال والقادة الذين حققوا النصر العظيم لبلدٍ عظيم.

وطلب من حضور الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة مرور 50 عاما على نصر أكتوبر المجيد بحضور قادة القوات المسلحة، التي تنقلها قناة "إكسترا نيوز"، الوقوف احتراما لتقديم التحية لكل شهدائنا في أكتوبر والاستنزاف وكل الحروب السابقة.

وأكد رئيس الجمهورية، أن سيناء أمانة غالية في أعناقنا جميعا نحن المصريين، استعادناها بثمن مرتفع، وقدمنا من أجلها تضحيات جديدة، وبات علينا واجب تعميرها وتنميتها، بما يتناسب مع طموحنا العظيم لوطننا، وهو ما بدأنا فيه بالفعل بحجم أعمال لم تشهدها من قبل.

وواصل، أنّ الإنفاق مهما زاد لن يعوضنا قطرة دم من دماء أبنائنا الطاهرة التي سالت فوق هذه الأرض الغالية، سواء باستردادها من الاحتلال، أو تطهيرها من الإرهاب، وهي الحرب التي امتدت لأكثر من 10 سنوات.