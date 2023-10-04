كوت ديفوار تحصل على قرض 3.5 مليار دولار من صندوق النقد الدولي

حصلت كوت ديفوار على قرض بقيمة 3.5 مليار دولار بعد موافقة صندوق النقد الدولي في دعم البرنامج الاقتصادي الذي تنفذه البلاد.

وذكر صندوق النقد -في بيان- أنه جرى الاتفاق مع حكومة كوت ديفوار على تدابير الإصلاح الاقتصادي الفترة المقبلة ودعم تحول الدخل في كوت ديفوار نحو الدخل المتوسط الأعلى.

توقع صندوق النقد أن يبلغ النمو الاقتصادي 6.4 في المائة، مع تراجع متوسط التضخم السنوي إلى حوالي 4.7 في المائة خلال العام الجاري، كما توقع الصندوق أن يسهم تحصيل الإيرادات الضريبية في تقليل العجز المالي لعام 2023 إلى 5.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.