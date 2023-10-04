السيسي: رفض المصريين للهزيمة في حرب أكتوبر أدهش الإسرائيليين

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن واقعة الهزيمة عام 1967 كان لها تأثيرات قوية على مصر والجيش والأمة العربية، متابعا “لكن بالرغم من ذلك خرجنا ورفضنا الهزيمة”.

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته بالندوة التثقيفية بمناسبة الذكرى الـ٥٠ لنصر حرب أكتوبر المجيدة: "لكل من هو مهتم بقضية حرب أكتوبر، أحب اقول له إن القضية بدأت في أعقاب الضربة، في وسط الوجع والهزيمة المصريين خرجوا وقالوا لا".



وتابع الرئيس: "حينها تم تخصيص كل موارد مصر لصالح المجهود الحربي، وحينها كان الشعب المصري بيجيب حاجته بالطابور".

وأكمل السيسي: "اللي بيتكلم غير اللي عاش اللحظة .. ولازم ننقل للناس حجم الجهد والإصرار الذي بذله المصريين ورفضهم للهزيمة، الموضوع أدهش الإسرائيليين أنفسهم..وبقول إن أحد عناصر القوى الشاملة في مصر حينها شخصية الرئيس خلال الحرب".