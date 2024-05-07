بالفيديو.. "القاهرة الإخبارية" تكشف تفاصيل العملية العسكرية على رفح الفلسطينية

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة فضائية"القاهرة الإخبارية"، إن هناك العديد من بيانات جيش الاحتلال الاسرائيلي التي ذكر فيها العملية العسكرية تحديدًا شرق رفح الفلسطينية، حيث سيطرت القوات على الجانب الفلسطيني من معبر رفح.

وأضافت "أبو شمسية"، أن الدبابات والآليات العسكرية الإسرائيلية، تواجدت بمعبر رفح من الجانب الفلسطيني، وحاول الجنود رفع العلم الإسرائيلي بدل العلم الفلسطيني، مشيرة إلى أن هناك قوة تابعة للفرقة 162 قامت بتنفيذ مهام برية وهناك أيضا لواء تابع للفرقة 215 وهي الفرقة التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي تنتظر أمام معبر رفح من الجانب الفلسطيني.

وأوضحت، أن العملية العسكرية تحديدًا في الجزء الشرقي الجنوبي من رفح بدأت بالفعل، ووثق ذلك من خلال مجموعة من الفيديوهات التي انتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي، متابعة، أن هناك لواءين وفرقة كانت موجودة في الجزء الشرقي الجنوبي لرفح ، ويزعم الاحتلال الاسرائيلي بأنه كان قضي على عشرين مقاوما فلسطينيا بالقرب وفي معبر رفح