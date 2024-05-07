نائب محافظ القاهرة تتفقد المراكز التكنولوجية في أول أيام بدء تلقي طلبات التصالح

أجرت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، جولة ميدانية موسعة لعدد من المراكز التكنولوجية بنطاق أحياءها لمتابعة سير العمل وتنفيذ كافة التوجيهات بالتيسير على المواطنين في ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وتقديم كافة سبل الدعم لهم وفقاً للقانون الجديد وطبقا لتعليمات محافظ القاهرة.

شملت جولة نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية متابعة الخدمات المقدمة بالمراكز التكنولوجية لحي المعادي والبساتين موجه بتقديم كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف و تبسيط الإجراءات على المواطنين وتقديم كل اوجه الدعم لابراز أهمية القانون الجديد و عرض أهم المميزات التي يحظى بها بما يحقق الصالح العام .

كما شددت على تكاتف الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.

وحرصت خلال جولتها على استطلاع رأي المواطنين المتوافدين على المراكز سواء للاستفسار او تقديم الملفات في مجال تبسيط الإجراءات بالمقارنة عن القانون السابق مشددة على متابعتها الشخصية لهذا الملف الهام و الرد المباشر على كافة استفسارات المواطنين إلى جانب متابعة وضع البنرات الإرشادية بالمراكز التكنولوجية في أماكن ظاهرة تتضمن الإجراءات والأوراق والمستندات المطلوبة، فضلا عن تخصيص وتجهيز أماكن لانتظار المواطنين لراحتهم ولمنع التكدس .

كما استعرضت من موظفي المراكز التكنولوجية أهم الإجراءات الخاصة بهذا الشأن بعد تدريبهم على اللائحة التنفيذية الجديدة للقانون وتوفير الأجهزة اللازمة لإنجاز الأعمال بسهولة ويسر موجه توفير كل سبل الدعم والإمكانيات اللازمة التي تسهم بدورها في دفع عجلة العمل وتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي.

رافقها خلال جولتها اللواء مجدي عبد المتعال رئيس حى البساتين واللواء دكتور طارق بحيري رئيس حي المعادي والأمير فارس مدير منظومة الشكاوى بالمنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة وكريم عادل مسئول العلاقات العامة والمراسم وعدد من التنفيذيين.