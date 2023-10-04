الرئيس السيسي عن إنشاء منصة لحرب أكتوبر: مستعدين نعمل أي حاجة

علق الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، على دعوة الدكتور مها شهبة أستاذ الإعلام وصانعة الأفلام الوثائقية بإنشاء منصة رقمية حديثة عن حرب أكتوبر المجيد، قائلا: "أى حاجة ممكن تتعمل من أجل إن وعى شبابنا وأمتنا يكون ناضج وحى.. ومستعدين نعمل أى حاجة حقيقية".

قال اللواء محمود طلحة، المدير الأسبق لكلية القادة والأركان، إن الحرب امتداد للسياسة بوسائل أخرى، وعلى الحرب في نهاية المطاف أن توفر الظروف المناسبة والمناخ المناسب الذي تستغله القوى السياسية لتدعيم أو استكمال وتطوير ما تحقق بالقوة العسكرية.

وأضاف محمود طلحة، في كلمته بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة مرور 50 عاما على نصر أكتوبر المجيد، أن المعيار الجوهري الوحيد للنصر والهزيمة هو مدى تحقيق الحرب للهدف أو الأهداف الذي قامت من أجلها، ولن يتحقق الهدف إن لم يوجد جدوى للقوة، مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي لم يفق من صدمته لما حدث في حرب أكتوبر 1973، وبشهادات العديد من قادة الجيش الإسرائيلي.

وتابع : "مناحم بيجن في سنة 1968 كان رئيس حزب الكود، وقال مقولة شهيرة جدا: لقد أصبحت سيناء جزء عضوي من إسرائيل وفيها سأتخذ مرقدي الأبدي، وهو نفسه الذي وقع على اتفاقية السلام سنة 1979".