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الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

أمن القليوبية يكثف جهوده لكشف غموض العثور على جثة بالطريق العام في بنها

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تكثف أجهزة الأمن بمديرية أمن القليوبية من جهودها لكشف غموض العثور على جثة شخص مجهول الهوية عثر عليها بالطريق العام بإحدى قرى مركز بنها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية إخطارًا من مأمور مركز شرطة بنها،يفيد بورود بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة شخص مصابة بطلق ناري في الرأس وسط الطريق العام بقرية دجوي بمنطقة بنها.

وعلى الفور انتقلت قوة من رجال المباحث إلى مكان البلاغ للمعاينة وفحص البلاغ وجمع المعلومات الأولية حول الحادث والتوصل إلى هوية المجنى عليه، وكشف ملابسات الحادث، وجرى إخطار جهات التحقيق للانتقال إلى مكان البلاغ.

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العثور على جثة شخص اللواء نبيل سليم عثور علي جثة شخص مديرية أمن القليوبية
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