وفاة ربة منزل بنزلة شعبية حادة فى الدقهلية

توفيت ربة منزل متأثرة بإصابتها بنزلة شعبية حادة نتيجة معاناتها من مرض نفسي منذ فترة وتعالج طرف احد الأطباء بعيادته الخاصة بعد شعورها بحالة إعياء شديد.

وبتوقيع الكشف الطبي عليها تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية ولاتوجد شبهة جنائية وراء وفاتها.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى اخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة بني عبيد من مستشفى دكرنس العام بوصول"ليلى.ح.م"، 26 عاما، لا تعمل، ومقيمة بكفر الصلاحات مركز بني عبيد جثة هامدة "على إثر حالة إعياء".

انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث مركز شرطة بني عبيد الى المستشفى وبسؤال والديها "ح"،66 عاما، بالمعاش، و"ز.أ.ح"،55 عاما، ربة منزل مقيمان بقرية كفر الصلاحات، قررا بشعور نجلتهما بحالة إعياء شديد على إثر إصابتها بنزلة شعبية حادة منذ أسبوع فقاما بنقلها الى المستشفى وتبين وفاتها، مضيفا ان المتوفية تعاني من مرض نفسي وتعالج لدى أحد الأطباء بعيادتة الخاصة، لم يتهما أحد بالتسبب فى وفاتها.

وأكد تقرير مفتش الصحة بعد توقيع الكشف على المتوفية عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية وعدم وجود شبهة جنائية وراء وفاتها.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.