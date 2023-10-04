العوضي يشوق جمهوره لمسلسله الرمضاني «حق عرب»

أكد الفنان أحمد العوضي تعاقده على مسلسل حق عرب، لرمضان المقبل .

وكشف العوضي تفاصيل عن فريق عمل المسلسل حيث كتب: تم التعاقد علي مسلسل (حق عرب) رمضان ٢٠٢٤ ، إنتاج سينرجي (تامر مرسي)، تأليف محمود حمدان، إخراج إسماعيل فاروق.

وتابع موجها الشكر لجمهوره: "وده بفضل الله وبفضل دعم أخواتي وحبهم، اللي كل حاجة حلوة بتحصل بسببهم وجاييين النهارده ننبسط كلنا".

على صعيد متصل أجرى العوضي مسابقة لجمهوره لتخمين نوعية مسلسله الجديد حيث كتب: "مسابقة جديدة، هتبقى ١٥٠ ألف جنيه، ١٠ هيكسبوا كل واحد ١٥ ألف،

السؤالين

١ -(حق عرب) هيبقى شعبي ولا صعيدي؟

٢ - (حق عرب) هيبقى أكشن ولا رومانسي ولا كوميدي، معانا أربع أيام ونلم الورق والاختيار عشوائي".

وبدأ العوضي مؤخرا تصوير فيلمه الجديد "الإسكندراني" مع المخرج خالد يوسف، لتكون البطولة المطلقة الأولى له ويشاركه العمل زينة، حسين فهمي، بيومي فؤاد، محمد رضوان، رحاب الجمل، محمود حافظ، محمد صلاح آدم.