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الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

المشير حفتر يتعهد بمحاسبة المسئولين عن كارثة درنة

المشير خليفة حفتر
المشير خليفة حفتر
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أكد القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، ضرورة تقديم المسئولين عن مأساة مدينة درنة إلى المحاكمة.

وقال حفتر، خلال لقاء مع قبائل وعائلات درنة: "إن هذه المحنة هي لحظة تاريخية للتضامن والتكاتف ورص الصفوف بين جميع الأهالي وسكان درنة والمناطق المتضررة الأخرى".

وأضاف: "يجب الانتباه لأبواق الفتنة التي تحاول تمزيق النسيج الاجتماعي بينكم وترابطكم الاجتماعي والتاريخي العريق".

وتابع: "يجب طي صفحة الماضي بكل مآسيه ونحن اليوم في أمس الحاجة إلى لم الشمل وربط جسور الثقة بين سكان درنة الموحدة".

وأِشار إلى أن: "إعصار دانيال عندما اجتاح مدينة درنة لم يفرق بين كبير أو صغير،  وبين فقير أو غني، بل جرف عائلات بأكملها ونحن نعتصر ألمًا على فقدانهم، وأهل درنة يمثلون أرقى معاني حسن الجوار، وطيب المعاملة والاحترام والتقدير بينهم، فهكذا عرفنا درنة وهكذا ينبغي أن تكون درنة منارة للمحبة والوئام التعايش السلمي".

وتابع: "دينة درنة ستعود زاهرة متماسكة وقوية بعزيمة رجالها ونسائها وشيبها وشبابها ومفكريها ومهندسيها". 

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القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر
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