فلسطين.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة طولكرم

اقتحم الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، مدينة طولكرم شمال غرب الضفة الغربية، وانتشرت الآليات العسكرية داخل شوارع المدينة، كما أفادت مصادر فلسطينية، أن صافرات الإنذار تدوي في مخيم نور شمس بطولكرم.

أفادت مصادر طبية فلسطينية، منذ قليل، وصول جرحى إلى مستشفى النجار جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلًا بمدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة.

ومنذ قليل، أعلنت مصادر فلسطينية، استشهاد 7 مواطنين وإصابة آخرين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلًا لعائلة "قشطة" بحي السلام في رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة.

يواصل الاحتلال الإسرائيلي في قصفه المكثف على مناطق متفرقة في قطاع غزة، فاستشهد 4 مواطنين بينهم رضيع جراء قصف من طائرات الاحتلال على منزلًا في شارع جورج شرق مدينة رفح الفلسطينية.