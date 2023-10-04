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الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

أحمد العوضي يشارك جمهوره المسابقة الثانية عن مسلسله الجديد

أحمد العوضى
أحمد العوضى
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نشر الفنان أحمد العوضى على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، المسابقة الثانية له ليشارك بها جمهوره، والخاصة بمسلسه الرمضانى القادم.

وعلق العوضى “المسابقه الثانية”

تم التعاقد على مسلسل 
"حق عرب" رمضان ٢٠٢٤ 
إنتاج سينرجي تامر مرسي 
تأليف محمود حمدان 
إخراج إسماعيل فاروق

وده بفضل الله وبفضل دعم إخواتي وحبهم 
اللي كل حاجة حلوة بتحصل بسببهم وجايين النهارده ننبسط كلنا  

المسابقة هتبقي ١٥٠ ألف جنيه 
١٠ هيكسبو كل واحد ١٥ ألف

السؤالين
 ١ - "حق عرب" هيبقي شعبي ولا صعيدي 
٢ - "حق عرب" هيبقي اكشن ولا رومانسي ولا كوميدي

معانا اربع أيام ونلم الورق والاختيار عشوائي زي ما اتعودنا.

يشار إلى أن الفنان أحمد العوضى قد نظم مسابقة منذ أيام على صفحته الشخصية لجمهوره، بأشهر عبارات شخصيات الخديوى والكوماندا، والتى جسدهما من خلال أعماله، وتفاعل الجمهور بشكل كبير وتم توزيع الجوائز والتقاط الصور معهم. 

يذكر أن الفنان أحمد العوضى تعاقد مؤخراً على فيلم "الإسكندرانى"، بطولة أحمد العوضى، حسين فهمى، زينة، بيومى فؤاد، محمود حافظ، قصة الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة والإخراج خالد يوسف.

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IMG_20231004_143307

IMG_20231004_143307
IMG_20231004_143307
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