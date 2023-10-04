محافظ الإسكندرية: رفع 79 ألف طن من المخلفات الصلبة خلال الشهر الجاري

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة بضرورة شن حملات مكبرة ومفاجئة ودورية على المحال والمطاعم والكافيهات للتأكد من التزامهم بقواعد النظافة العامة، موجها إدارة الرقابة والرصد البيئي وشركة نهضة مصر بالاهتمام برفع المخلفات أول بأول، وتكثيف أعمال النظافة بمحيط المدارس ورفع مخلفات الأشجار.

وأوضح المحافظ أن إجمالي أوزان المخلفات الصلبة التي تم جمعها من جميع الأحياء خلال شهر سبتمبر الجاري، قد بلغت نحو79 ألف طن، كما بلغ ما تم جمعه من نفايات طبية نحو 324 كجم، لافتاً إلى أن إدارة الرقابة والرصد البيئي بالمحافظة بالتنسيق مع إدارة شرطة البيئة والمسطحات المائية قامت بحملات مكبرة خلال الشهر الجاري على المنشآت التجارية والتي لم تطبق الاشتراطات البيئية، واسفرت الحملات عن تحرير 41 محضر للحد من المخالفات البيئية بمناطق سابا باشا (حى شرق) - المحموديه (حى شرق - وسط) - الطريق الصحراوي (حى عامرية أول - ثان).

من جانبها أشارت المهندسة رشا شوقي، مديرعام إدارة الرقابة والرصد البيئي بالمحافظة، إلى أن هناك تنسيق كامل مع جميع الأجهزة التنفيذية لشن حملات رقابية على المحال والمنشآت التجارية للتأكد من التزامهم بقواعد النظافة العامة وتوفر أماكن لإلقاء المخلفات بها.