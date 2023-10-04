‏مصر تدين الهجوم الإرهابي على قوات الأمن في غرب النيجر

أدانت ‏مصر الهجوم الإرهابي الذي استهدف قوات الأمن في غرب النيجر، وأكدت موقفها الثابت المندد بالإرهاب في جميع صوره وأشكاله والداعي إلى تضافر جهود المجتمع الدولي لمواجهة تلك الظاهرة البغيضة، حسبما أعلنت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء.

وأعربت مصر عن خالص التعازي والمواساة لدولة النيجر الشقيقة، وضحايا هذا الهجوم المشين، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

وقُتل 29 جندياً في غرب النيجر في هجوم إرهابي هو الأكثر دموية منذ استولى الجيش على السلطة في هذا البلد في انقلاب في نهاية يوليو، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع، فجر أمس الثلاثاء.