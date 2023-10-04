خلال زيارته في المستشفى.. أمين عام "المهندسين": أُطمئن الجميع على صحة النقيب.. وحالته المعنوية مرتفعة

قام المهندس محمود عرفات- أمين عام النقابة العامة للمهندسين، صباح اليوم الأربعاء، بزيارة للمهندس طارق النبراوي- نقيب المهندسين، في المركز الطبي الذي يتلقى العلاج به، وذلك للاطمئنان على صحته، عقب إصابته جراء حادث تصادم سيارته على طريق الصعيد الشرقي.

وقال المهندس محمود عرفات: "أود طمأنة جموع مهندسي مصر ومحبي المهندس طارق النبراوي، على حالته الصحية، حيث إنه يخضع للعلاج اللازم، وقد أجرى عملية جراحية أمس، وهو مستمر في تلقِّي كل أوجه الرعاية الطبية حتى عودته سليمًا مُعافًى، كما أنه كما عرفته صلبًا، وحالته المعنوية مرتفعة للغاية".

وأضاف الأمين العام: "أنقل شكر وتحيات نقيب المهندسين لكل مهندسي مصر، وجميع مَن بادروا بالسؤال والاطمئنان على صحته"، إذ عبَّر "النبراوي" عن امتنانه لمشاعرهم الطيبة ودعواتهم الصادقة.

وأعرب "عرفات" عن خالص أمنياته بالشفاء العاجل لنقيب المهندسين، والعودة بكامل الصحة والعافية لمواصلة قيادة جهود النقابة لخدمة الوطن والمهندسين.