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الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رفع 530 طنا من التراكمات والمخلفات ضمن حملات النظافة بأسوان

رفع تراكمات القمامة
رفع تراكمات القمامة والأتربة بأسوان
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إستكملت الأجهزة المعنية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بالتنسيق مع الجهات المعنية سلسلة الحملات المكبرة ، والممتدة على مدار اليوم فى الفترة الصباحية والمسائية لإستكمال أعمال النظافة العامة بالشوارع الداخلية والمناطق السكنية للتعامل الفورى مع الملاحظات التى يقوم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان برصدها أثناء جولاته الميدانية .

ونجحت أعمال الحملة بإشراف من اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد ، وبمتابعة من رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان المهندس سيد مدنى فى رفع 530 طن بنطاق حى شرق بواسطة بواسطة 30 موظف وعامل وفنى ومشرف بمشاركة من نائب رئيس المدينة علاء الدين ممدوح ، وعلى عامر مسئول الحى حيث تم رفع التراكمات والمخلفات والقمامة من شوارع وطرق خور عواضة وشارع السماد وشرق مصرف السيل ، بالإضافة إلى ما تم تنفيذه من أعمال للنظافة العامة بباقى أحياء المدينة .

ولاقت أعمال الحملة حالة رضاء وإشادة من المواطنين المقيمين بهذه المناطق والأحياء السكنية المختلفة .

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الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان أعمال النظافة العامة رفع التراكمات والمخلفات أخبار محافظة أسوان
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