المرشح الرئاسي حازم عمر يلتقي زملاء "الشيوخ" بعد تقديم استقالته

التقى رئيس حزب الشعب الجمهوري والمرشح الرئاسي في بزملائه في مجلس الشيوخ؛ لتوديعهم عقب تقديم استقالته لخوض الانتخابات الرئاسية، حيث استقبله عدد كبير من أعضاء مجلس الشيوخ، عقب الجلسة العامة للمجلس.

وشهدت أروقة المجلس حالة من النقاشات الموسعة بشأن اللجان النوعية والانتخابات الخاصة.

يذكر أن حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، قد تقدم باستقالته من مجلس الشيوخ، الذي كان يشغل بداخله منصب رئيس لجنة العلاقات الخارجية، وذلك في إطار الاستعداد لتقديم ترشحه لانتخابات الرئاسة 2024.

ويأتي ذلك بعد أيام من إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات، فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة 2024 وفقًا لجدول زمني أعلنته الهيئة في مؤتمر صحفي عالمي، وحددت فيه تاريخ 16 يناير للإعلان عن النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية.

ويذكر أن الهيئة العليا لحزب الشعب الجمهوري كانت قد قررت في يوليو الماضي الدفع بالمهندس حازم عمر في سباق انتخابات الرئاسة 2024، بعد مشهد جسد أعلى درجات الديمقراطية عندما أجرت الأمانة العامة للحزب اقتراع سري، حسمت من خلاله طبقًا لأغلبية الأصوات قرار الدفع بمرشح رئاسي في انتخابات الرئاسة 2024.