ads
الأربعاء 04 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

المرشح الرئاسي حازم عمر يلتقي زملاء "الشيوخ" بعد تقديم استقالته

حازم عمررئيس حزب
حازم عمررئيس حزب الشعب الجمهوري في لقاء زملائة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

التقى رئيس حزب الشعب الجمهوري والمرشح الرئاسي في بزملائه في مجلس الشيوخ؛ لتوديعهم عقب تقديم استقالته لخوض الانتخابات الرئاسية، حيث استقبله عدد كبير من أعضاء مجلس الشيوخ، عقب الجلسة العامة للمجلس.

وشهدت أروقة المجلس حالة من النقاشات الموسعة بشأن اللجان النوعية والانتخابات الخاصة.

يذكر أن حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، قد تقدم باستقالته من مجلس الشيوخ، الذي كان يشغل بداخله منصب رئيس لجنة العلاقات الخارجية، وذلك في إطار الاستعداد لتقديم ترشحه لانتخابات الرئاسة 2024.

ويأتي ذلك بعد أيام من إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات، فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة 2024 وفقًا لجدول زمني أعلنته الهيئة في مؤتمر صحفي عالمي، وحددت فيه تاريخ 16 يناير للإعلان عن النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية.

ويذكر أن الهيئة العليا لحزب الشعب الجمهوري كانت قد قررت في يوليو الماضي الدفع بالمهندس حازم عمر في سباق انتخابات الرئاسة 2024، بعد مشهد جسد أعلى درجات الديمقراطية عندما أجرت الأمانة العامة للحزب اقتراع سري، حسمت من خلاله طبقًا لأغلبية الأصوات قرار الدفع بمرشح رئاسي في انتخابات الرئاسة 2024.

380
380
ads
الترشح لانتخابات الرئاسة الجلسة العامة للمجلس انتخابات الرئاسة 2024 رئيس حزب الشعب الجمهورى
ads