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الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الجيش الصومالي يستعيد السيطرة على قرية زراعية بإقليم شبيلي السفلى

الجيش الصومالى
الجيش الصومالى
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نفّذ الجيش الصومالى، بالتعاون مع القوات المحلية بولاية جنوب الغرب، عمليات ملاحقة لفلول ميليشيات الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة في قرى تابعة لمدينة ” قريولي” بإقليم شبيلي السفلى.
وذكرت وكالة الأنباء الصومالية "صونا" اليوم الأربعاء أن الجيش الصومالى استعاد السيطرة على قرية ” غاي ورو”، الزراعية، كما تم تدمير مرتكزات للإرهابيين في تلك المنطقة.
 

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الجيش الصومالى إقليم شبيلي السفلى
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