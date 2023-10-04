الجيش الصومالي يستعيد السيطرة على قرية زراعية بإقليم شبيلي السفلى

نفّذ الجيش الصومالى، بالتعاون مع القوات المحلية بولاية جنوب الغرب، عمليات ملاحقة لفلول ميليشيات الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة في قرى تابعة لمدينة ” قريولي” بإقليم شبيلي السفلى.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية "صونا" اليوم الأربعاء أن الجيش الصومالى استعاد السيطرة على قرية ” غاي ورو”، الزراعية، كما تم تدمير مرتكزات للإرهابيين في تلك المنطقة.

