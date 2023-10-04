نفّذ الجيش الصومالى، بالتعاون مع القوات المحلية بولاية جنوب الغرب، عمليات ملاحقة لفلول ميليشيات الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة في قرى تابعة لمدينة ” قريولي” بإقليم شبيلي السفلى.
وذكرت وكالة الأنباء الصومالية "صونا" اليوم الأربعاء أن الجيش الصومالى استعاد السيطرة على قرية ” غاي ورو”، الزراعية، كما تم تدمير مرتكزات للإرهابيين في تلك المنطقة.
بوابة العرب
الجيش الصومالي يستعيد السيطرة على قرية زراعية بإقليم شبيلي السفلى
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نفّذ الجيش الصومالى، بالتعاون مع القوات المحلية بولاية جنوب الغرب، عمليات ملاحقة لفلول ميليشيات الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة في قرى تابعة لمدينة ” قريولي” بإقليم شبيلي السفلى.
نفّذ الجيش الصومالى، بالتعاون مع القوات المحلية بولاية جنوب الغرب، عمليات ملاحقة لفلول ميليشيات الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة في قرى تابعة لمدينة ” قريولي” بإقليم شبيلي السفلى.