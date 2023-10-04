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الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

قرار جمهوري بتعيين 5 مستشارين بالهيئة الوطنية للانتخابات.. وتشكيل جديد برئاسة حازم بدوي

الهيئة الوطنية للإنتخابات
الهيئة الوطنية للإنتخابات
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أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بتعين 5 من المستشارين لعضوية مجلس الهيئة الوطنية للانتخابات؛ حيث أعلنت الهيئة التشكيل الجديد برئاسة المستشار حازم بدوي.

وفي سياق آخر، كرمت القوات المسلحة، عددًا من أبناء الشهداء ومصابي العمليات الحربية في بداية العام الدراسي الجديد، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

كما نظمت عددًا من الزيارات المنزلية لأسرهم وذلك بنطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية بمختلف محافظات الجمهورية وفاء لذكرى أبطال القوات المسلحة الذين ضربوا أروع الأمثلة في التضحية والفداء لتظل سيرتهم العطرة مبعث فخر في سجلات التاريخ.

من جانبهم، عبر أبناء وأسر الشهداء ومصابو العمليات الحربية عن سعادتهم البالغة، مؤكدين أن بطولات آبائهم خير دافع لهم لاستكمال مسيرة حب الوطن، كما قدموا الشكر للقوات المسلحة التي تقدم كل أوجه الرعاية والدعم الكامل لهم في كل الأوقات.

ويأتي ذلك في إطار حرص القوات المسلحة على مشاركة أبناء وأسر الشهداء والمصابين في مختلف المناسبات عرفاناً بما قدموه لوطنهم.

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الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي قرار جمهوري
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