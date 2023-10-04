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الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

أمريكا والسويد تبحثان هاتفيا الاستعدادات النهائية لانضمام ستوكهولم إلى الناتو

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن
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بحث وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن، في مكالمة هاتفية مع نظيره السويدي توبياس بيلستروم الاستعدادات النهائية لانضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو".
وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية - في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء - أن الوزيرين شددا على التزامهما بالشراكة عبر الأطلسي والعلاقة القوية بين الولايات المتحدة والسويد.
وبحسب البيان ناقش الجانبان سبل تعميق التعاون الاقتصادي والتكنولوجي.
 

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السويد الناتو وزير الخارجية الامريكي بلينكن
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