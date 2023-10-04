بحث وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن، في مكالمة هاتفية مع نظيره السويدي توبياس بيلستروم الاستعدادات النهائية لانضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو".
وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية - في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء - أن الوزيرين شددا على التزامهما بالشراكة عبر الأطلسي والعلاقة القوية بين الولايات المتحدة والسويد.
وبحسب البيان ناقش الجانبان سبل تعميق التعاون الاقتصادي والتكنولوجي.
العالم
أمريكا والسويد تبحثان هاتفيا الاستعدادات النهائية لانضمام ستوكهولم إلى الناتو
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بحث وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن، في مكالمة هاتفية مع نظيره السويدي توبياس بيلستروم الاستعدادات النهائية لانضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو".
بحث وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن، في مكالمة هاتفية مع نظيره السويدي توبياس بيلستروم الاستعدادات النهائية لانضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو".